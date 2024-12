Ceará defende padronização do IPVA em veículos elétricos em vez de isenção

Secretário da Fazenda do Estado, Fabrízio Gomes destacou que articula pleito com outros estados e busca alíquota mínima para driblar guerra fiscal no Brasil

O secretário da Fazenda do Ceará ( Sefaz-CE ), Fabrízio Gomes, destacou que articula uma alíquota mínima a nível nacional para veículos à base de energia limpa – como elétricos ou híbridos – em vez da isenção do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor ( IPVA ), como acontece em outros estados, a fim de evitar guerra fiscal.

O diálogo entre os estados do Nordeste tem sido produtivo. Nacionalmente, alguns estados gostaram, mas outros estão mais reticentes devido à atuação maior com locadoras de carros, que torna o cenário mais complicado. “Porém, acredito que tudo no mundo é uma questão de convencimento”, segundo Fabrízio, citando, ainda, o padrão do programa Remessa Conforme .

Ele citou, inclusive, a possibilidade de colocar uma alíquota reduzida de 1% no primeiro ano no Brasil e depois subir para 2% no segundo ano. Todavia, o exemplo não necessariamente será concretizado, afinal as discussões e os estudos deverão nortear a temática ao longo de 2025. A ideia é que os contribuintes não tenham surpresas.

O secretário acredita que a padronização seria benéfica tanto para o Estado, em termos de fiscalização, quanto para o contribuinte, que pagaria o mesmo valor em qualquer lugar do País. A proposta tenta encontrar um equilíbrio entre o incentivo ao uso de tecnologias mais limpas e a manutenção da arrecadação do imposto, uma crucial fonte de recursos.

No IPVA 2025, os veículos elétricos contam com uma alíquota de 2,50% no Ceará. Nos tradicionais, esta alíquota varia de 2,50% a 3,50% entre automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários no Estado. Já as motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos contam com alíquotas de 1% a 3,50%, a depender das infrações em 2024 e das cilindradas.

IPVA 2025: Estados com descontos em veículos elétricos

Para incentivar o consumo de carros elétricos, alguns estados brasileiros dão descontos ou isenção do IPVA. No Distrito Federal, há isenção para qualquer tipo de carro híbrido ou elétrico. O mesmo ocorre em estados como Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul e Bahia.