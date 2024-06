ArcelorMittal já produziu 21,4 milhões de toneladas de placas de aço no Pecém

No último ano, a unidade atingiu sua capacidade máxima, com produção de 3 milhões de toneladas de placas de aço , desempenho inédito desde o início da sua operação.

A ArcelorMittal já produziu 21,4 milhões de toneladas de placas de aço na unidade do Pecém até abril deste ano. Os dados foram divulgados em comemoração aos oito anos de operação da empresa em São Gonçalo do Amarante.

Em 2023, houve, ainda, uma redução de 4% do nível de emissão de CO2, em comparação com 2022, a partir da otimização da eficiência do processo de produção do aço.

O compromisso é de, até 2030, reduzir em 25% as emissões de carbono. E, em 2050, conquistar a neutralidade do aço.