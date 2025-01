Incêndio em subestação da Enel no Cocó causa oscilação de energia em sete bairros

A fumaça foi vista em bairros vizinhos. De acordo com relatos de moradores da região, houve estrondo seguido de oscilação no fornecimento de energia.

"A empresa esclarece que, em pouco mais de um minuto, normalizou as unidades afetadas por meio de transferência de cargas. A companhia reforça que, para garantir a segurança durante a atuação do Corpo de Bombeiros, realizou um desligamento parcial de algumas unidades", afirmou a empresa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e conseguiu conter as chamas por volta das 14h12. O fornecimento de energia também foi normalizado. A distribuidora apura as causas do incêndio.