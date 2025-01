Inscrição para o Programa Auxílio Catador inicia nesta quinta, 2; confira

A iniciativa do Governo do Ceará busca reduzir os impactos ambientais por meio dos serviços prestados pelos catadores de materiais recicláveis.

As inscrições para o Programa Auxílio Catador (PAC) 2025 começam nesta quinta-feira, 2. O programa oferece 3.655 vagas para catadore s cearenses, associados ou cooperados, que realizam a coleta seletiva no Estado.

As inscrições para o PAC serão realizadas exclusivamente de forma eletrônica, através do site da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema).