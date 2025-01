Inscrições para cursos de línguas do Imparh irão até 7 de janeiro

Imparh oferta 884 vagas para os cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e japonês / Crédito: ARQUIVO

O prazo para inscrições no Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), em Fortaleza, foi prorrogado para a próxima terça, 7. Ao todo, o edital oferece 1.092 vagas para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português, voltadas a estudantes a partir dos 14 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o 9° ano do ensino fundamental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com encerramento anteriormente previsto para o dia 5 de janeiro, o período de candidatura para as vagas no Imparh foi prorrogado através de aditivo publicado na última segunda-feira, 30 de dezembro. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, por meio do canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Metade das vagas nos cursos será destinada para estudantes da rede pública de ensino, mediante comprovação de matrícula. Onde ocorre e como funciona o processo seletivo do Imparh? A seleção para entrada no Centro de Línguas do Imparh será realizada por meio de prova objetiva, com 30 questões, sendo 15 de língua portuguesa e 15 de conhecimentos gerais. Previamente marcada para o dia 19 de janeiro, o questionário também foi adiado e será aplicado no próximo dia 26. A média de pontos obtida na prova terá caráter classificatório e eliminatório no processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 88 para os cursos de idiomas estrangeiros e de R$ 120 para o curso de português (este valor inclui o material didático).