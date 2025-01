Banco realiza ação com descontos de até 96% para clientes

O banco Itaú está realizando neste início de ano a ação “Conte com o Itaú”, que irá oferecer aos seus clientes possibilidade de renegociação de dívidas com descontos que podem chegar até 96% e parcelamentos de até 73 vezes de acordo com o tipo de dívida e atraso de cada pessoa.

Ele destaca as despesas extras comuns do período, como as matrículas de escolas, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), entre outros.

“O Itaú tem trabalhado constantemente com foco nas necessidades dos clientes. Nesse sentido, a iniciativa traz mais oportunidade para quem deseja iniciar o ano com as contas em dia”, explicou.

Já no que concerne o acesso ao benefício, ele poderá ser realizado por meio do Whatsapp da instituição, no número (11) 4004-4828, em que será possível renegociar as dívidas e antecipar parcelas de empréstimos, em atraso ou não, no aplicativo do Itaú, no site, caso ocorra o esquecimento da senha eletrônica ou a conta esteja inativa, e nas agências presenciais.