Governo federal lança editais de programa que trata de débitos de grandes contribuintes

O governo federal publicou nesta terça-feira, 3, os três primeiros editais do chamado Programa de Transação Integral (PTI) , que visa regularizar a situação de grandes contribuintes que estejam em litígio com a Fazenda.

De acordo com a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Almeida , “esses três primeiros editais englobam teses que vêm sendo discutidas há algum tempo nas esferas administrativas e judiciais. Nossa intenção é encerrar de forma consensual essas disputas, chegando a um acordo que seja bom para as partes envolvidas, para a Fazenda e para o País”.

Já o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que “os editais têm como objetivo facilitar a renegociação de débitos tributários, oferecendo condições mais favoráveis aos contribuintes que buscam regularizar sua situação fiscal, além de reduzir litígios tributários relevantes”.

Conforme comunicado do Ministério da Fazenda, “com a adesão ao programa, o contribuinte se compromete a desistir da discussão no processo e pagar os valores devidos com descontos e condições especiais, seguindo as regras publicadas em edital”.