Clientes do Itaú reclamam de atraso no salário após falha no aplicativo

Clientes do banco Itaú foram às redes sociais nesta sexta-feira, 3, reclamar sobre a falta de pagamento de salários e outras instabilidades no aplicativo.

Foto: Reprodução/X Suposta mensagem do aplicativo do Itaú veiculada por usuário no X.

Uma das usuárias questionou: "Por aí também o extrato no app do Itaú está maluco? Minhas contas em débito automático não foram processadas e os lançamentos futuros sumiram."

Outra pessoa disse que ter achado inicialmente que a culpa do salário não ter caído na conta era do setor de recursos humanos do seu trabalho, mas notou que outros usuários do banco estavam com o mesmo problema.