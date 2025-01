Bairros de Fortaleza e Caucaia registram queda de energia na noite desta sexta-feira, 3

Bairros de Fortaleza e de Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), registraram queda de energia na noite desta sexta-feira, 3. Relatos encaminhados ao O POVO apontam que a interrupção ocorreu por volta das 20 horas.

Na Capital, bairros como Conjunto Ceará, José Bonifácio e Farias Brito estão entre os afetados. Já no município da Grande Fortaleza, o problema foi identificado no bairro Nova Metrópole, no Parque Albano e no Arianópoles.