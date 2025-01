Hotéis no Ceará registram falta de energia durante Réveillon

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.12.2024: ENEL / Caminhão da ENEL . (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Durante o fim de semana de festividades do Ano Novo, no Ceará, os hotéis do litoral cearense leste e oeste registraram falta de energia. A situação é alvo de preocupação entre os empresários, que relatam clientes insatisfeitos com o serviço. Segundo os relatos, houve suspensão temporária de energia ou oscilações nas localidades de Lagoinha, em Paraipaba, Trairi, Flecheiras, além de Moitas e Icaraizinho da Amontada, no município de Amontada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em resposta, a Enel Ceará afirmou, em nota, que mais de 1.100 profissionais entre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, para garantir o fornecimento de energia a todos os clientes.

"Em campo, a distribuidora mobilizou 500 equipes em pontos estratégicos para dar mais agilidade aos atendimentos necessários. A distribuidora reforça que, durante esse período, o serviço de energia foi mantido com qualidade e confiabilidade para toda a área de concessão." Contudo, conforme informado ao O POVO, uma das pousadas em Flecheiras está há dois dias com "grandes oscilações". Os prejuízos são em itens como ar condicionado, lâmpadas e geladeiras. Já em Icaraizinho da Amontada, o gerente da Pousada Villa Mango, Juan Carlos Rey, explicou que há quedas constantes na região, especialmente em períodos de grande movimentação. Inclusive, na festa da virada do ano passado, precisaram reembolsar diversos hóspedes pelo mesmo problema.

Operação A Enel também acrescentou que, além da operação emergencial, estruturou um plantão com equipes internas da área comercial e institucional que "mantiveram contato com o poder público, empresas locais para prestar esclarecimentos durante os dias que precederam e durante a passagem de ano para garantir que todos os problemas reportados fossem respondidos e solucionados com mais agilidade." No entanto, em algumas localidades, como em regiões litorâneas do estado, houve um aumento expressivo na demanda por energia elétrica devido à grande concentração de turistas para as festividades e celebrações locais.