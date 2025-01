Inscrições para processo seletivo da marinha acabam nesta segunda-feira, 6

O período para a inscrição no processo seletivo do Serviço Militar Voluntário de Oficiais (SMV-OF) da Marinha do Brasil no 3º Distrito Naval acaba nesta segunda-feira, 6. Ao todo são 34 vagas, sendo quatro em Fortaleza.

A seleção, que é destinada para profissionais de ambos os sexos, requer nível superior completo e visa o provimento do cargo de Oficiais da Reserva de 2ª classe da Marinha (RM2), em 2025, nas áreas de: saúde, apoio à saúde, técnica, engenharia e técnica-magistério.