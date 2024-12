Capacita Brasil no IFCE: inscrições até dia 8 de janeiro 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Softex e do Instituto Federal do Ceará (IFCE), anuncia o lançamento do segundo ciclo da Residência em TIC 20 — Capacita Brasil/C-Jovem.

Imersão Profissional: oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em uma empresa parceira do programa, promovendo uma experiência prática no mercado de trabalho.

Os cursos têm carga horária total de 480 horas e realizados na modalidade de Ensino à Distância (EaD), com duração de um ano. As inscrições estão abertas até 8 de janeiro de 2025 através do site do Capacita Brasil.

O coordenador do projeto, Antônio de Barros Serra, destaca a importância do programa para o fomento de novos talentos na área de TIC e formação de novos profissionais na área, que ganha cada vez mais destaque no mercado. “Jovens recém-saídos do ensino médio ou em fase de conclusão terão a oportunidade de agregar conhecimento tecnológico em um programa de capacitação totalmente gratuito e direcionado a áreas de expansão no mercado e futuros profissionais muito bem capacitados”, reforça Serra.

Além de ser totalmente gratuito, o programa oferece uma bolsa de auxílio mensal durante a fase de imersão. Os participantes terão acesso a aulas online em ambientes virtuais de aprendizagem e encontros remotos com mentores, garantindo flexibilidade e suporte contínuo. Para mais informações e inscrições, ACESSE AQUI