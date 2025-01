Ministério estabelece diretrizes e marca leilão de energia para junho

Portaria abre possibilidade de contratação para usinas novas e já existentes e elimina térmicas a carvão do certame

O Ministério de Minas e Energia (MME) editou portaria normativa, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 2 , que estabelece as diretrizes para a realização do Leilão para Contratação de Potência Elétrica, a partir de empreendimentos de geração, novos e existentes.

O objetivo é acrescentar potência elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN), denominado Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2025 (LRCAP de 2025). O leilão deve acontecer no dia 27 de junho de 2025.