Inscrições para concurso do ICMBio acabam nesta sexta, 3

As inscrições para o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) terminam às 18 horas desta sexta-feira, 3. Ao todo, são 350 vagas para os cargos de analista administrativo e ambiental.

Caso o candidato seja aprovado no certame, a remuneração será de R$ 8.817,72. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa varia de acordo com o cargo: