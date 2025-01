Operação reforça energia no Natal e Ano Novo, mas quedas são registradas

ONS apresentou medidas para garantir suprimento de energia no período de festas / Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR

Uma operação especial irá reforçar a segurança no fornecimento de energia elétrica durante os períodos de Natal e Ano-Novo, de acordo com informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Mesmo assim, são registradas quedas na rede no Ceará, conforme O POVO mostrou. A medida visa garantir a estabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) e foi anunciada no último dia 18 de dezembro.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Durante o período de operação, não serão autorizadas intervenções ou manutenções em equipamentos da rede do SIN que possam levar a risco de perda de carga.



Operação reforça suprimento de energia elétrica: veja como será A operação especial durante o período de festividades tem duas partes, sendo a primeira executada entre 0h do dia 24 de dezembro e 24h do dia 25 de dezembro, na véspera e no dia de Natal. Já a segunda será executada entre 0h do dia 31 de dezembro e 24h do dia 1º de janeiro de 2025. Shoppings em Fortaleza ficam sem energia elétrica após desligamento em subestação; LEIA