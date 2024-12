Shoppings em Fortaleza ficam sem energia elétrica após desligamento em subestação

A Enel esclarece que a falta de energia nos empreendimentos ocorreu devido a um desligamento na subestação Aquiraz II, causando a suspensão no fornecimento de energia

Clientes de shoppings localizados no bairro Edson Queiroz e no bairro Papicu, em Fortaleza, se depararam com lojas e cinemas totalmente sem energia elétrica por até sete minutos na tarde desta quinta-feira, 26.

Segundo o Shopping RioMar Fortaleza, a falta de energia ocorreu por um problema técnico com a Enel, fornecedora de energia, acarretando em uma interrupção temporária no fornecimento, que durou cerca de um minuto.