Marca recorde de 6,6 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil em 2024

No fim de novembro, a LATAM no Ceará anunciou novo voo Fortaleza - Santiago, Chile, como incremento a malha aérea internacional / Crédito: Samuel Setubal

Seja para fazer negócios ou em viagens de lazer, o Brasil foi o destino de 6,621 milhões de estrangeiros em 2024. A marca é recorde e supera levemente o ano de 2018, quando 6,6 milhões de turistas internacionais visitaram o País. Conforme o Governo Federal, a marca é o melhor resultado da série histórica, iniciada em 1970, e deixa o País mais próximo que da metas do Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos três anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou, à Agência Gov, que o setor de turismo tem mostrado a capacidade e a força para receber os turistas que escolheram os destinos brasileiros ao longo do ano.

"Temos apostado em um trabalho de valorização cultural e promoção internacional da nossa imagem lá fora”, garantiu Sabino. Conforme a secretária executiva do Ministério do Turismo (MTur), Ana Carla Lopes, o recorde se dá devido "à melhoria de infraestrutura e à nossa presença em feiras internacionais, atraindo investimentos estrangeiros pro Brasil". O MTur ressalta que o resultado supera anos importantes na recepção de turistas, como 2014, quando o País foi sede da Copa do Mundo Fifa, e 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os dois anos juntos somam 12,9 milhões de desembarques no País.