Governo sanciona nova lei para o combate do turismo sexual no Brasil

A nova norma foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27, e altera a Lei Geral do Turismo, que está vigente desde 2008

A norma foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 27, e altera a Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771), que está vigente desde 2008.

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionou a Lei Nº 15.073 que e stabelece punições para empresas que colaborarem com práticas de turismo sexual no Brasil .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o anunciado na portaria, caso os prestadores de serviços não cumpram com as medidas, eles poderão ser penalizados com “multa, cancelamento da classificação, interdição de local, de atividade, de instalação, de estabelecimento empresarial, de empreendimento ou de equipamento e cancelamento do cadastro.