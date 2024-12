Prioridade no turismo do Ceará é trazer mais voos para o Estado, diz novo secretário

O deputado federal, Eduardo Bismarck, foi anunciado como novo secretário do Turismo / Crédito: FERNANDA BARROS

A prioridade da nova gestão da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) é trazer voos para o Estado. A ideia é que por meio da promoção dos destinos cearenses haja aumento de demanda, com o consequente interesse posterior das companhias aéreas em mais viagens. A informação é do novo secretário do Turismo, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), anunciado nesta quinta-feira, 26 de dezembro, pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Ele concedeu entrevista ao programa O POVO da Tarde, com a jornalista Maisa Vasconcelos, na rádio O POVO CBN.

Rotas turísticas do Ceará Bismarck cita ainda a importância do Selo do Mapa do Turismo do Ministério do Turismo. Por meio dele é que o novo secretário destaca um alcance maior em captação de recurso e investimentos maiores, visto que estas cidades são reconhecidas com o selo A. Em relação às rotas turísticas do Ceará, ele pontuou mais uma vez a importância de uma promoção maior dos destinos, sempre interligada nas políticas do Ministério do Turismo e do governo estadual. Dentre as rotas, ele cita a das Emoções, que liga Ceará, Piauí e Maranhão em torno do turismo de aventura, aproveitando o vento e o mar, como com a prática do kitesurfe; além da Rota do Litoral Leste, que compreende as falésias e engloba localidades até o Rio Grande do Norte; Rota dos Ventos (Fortaleza até Jericoacoara); e a Rota Verde do Café (na região do Maciço de Baturité).

"Precisamos inserir as rotas nas negociações de fluxo de turistas para os agentes e operadores de viagem. A gente consegue levar a venda do produto e isso só se faz por meio de promoção", disse.

Barracas da praia do futuro A ideia do novo secretário do turismo em relação ao desenho atual das barracas na Praia do Futuro é que os equipamentos já fazem parte do patrimônio do cenário cearense.