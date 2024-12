Elmano anuncia mudanças no secretariado econômico do governo para a 2ª metade; veja

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou na manhã desta quinta-feira, 26, em suas redes sociais, mudanças de nomes do setor econômico do seu governo para a segunda metade de seu mandato que se inicia em 2025.

Dentre as principais alterações estão: a nomeação do Eduardo Bismarck para a Secretaria do Turismo, que antes era comandada por Yrwana Albuquerque, e do Domingos Filho para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, antes do Salmito Filho.