Empresa de iluminação com faturamento de R$ 100 mi ao ano e de moda íntima se instalam em Baturité

O município de Baturité , localizado a 98 km de Fortaleza , foi contemplado com a inauguração de uma empresa de iluminação italiana com investimento de R$ 24 milhões e faturamento estimado em R$ 100 milhões ao ano.

De acordo com informações do prefeito da cidade, Herberlh Mota, a planta industrial da empresa terá capacidade de produzir, em um turno de trabalho, 10.000 luminárias por mês com uma área de implantação de 30 mil metros quadrados (m²).

Sobre a DelRio, segundo Herberlh, a empresa de confecção deve abrir “nos próximos dias. Já foi feita toda parte de obra que era de responsabilidade do município. A gente está aguardando”, comentou.



É estimada a geração de 500 oportunidades de emprego.

“Serão dois turnos com capacidade de 250 empregos cada. A fábrica também vai estar utilizando sua produção para exportação, tanto para o mercado interno quanto para o externo”, ressaltou o prefeito.

Luminárias: tratativas iniciaram em 2021

De acordo com o prefeito, as tratativas com a Litek ocorrem desde 2021. O primeiro contato ocorreu quando o executivo firmou parceria com a empresa durante evento em Dubai.

“Eles abriram a empresa em Baturité quando foi doado o imóvel que era da prefeitura nessa época (2021), só que de lá para cá a gente teve vários processos burocráticos, até porque eles são muito criteriosos nessa questão de negócios com o Brasil. Então, a demora foi só o prazo mesmo dessas questões burocráticas de cartório, de doação do imóvel.