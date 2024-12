Faturamento de bares e restaurantes do Ceará cresce 30% em dezembro

Festejos do Réveillon devem movimentar mais os estabelecimentos que concentram esforços na produção de ceia para o Natal / Crédito: FERNANDA BARROS

As festas de fim de ano animam o consumo não só no comércio e refletem a força de Natal e Réveillon também nos bares e restaurantes do Ceará. O setor estima que o faturamento em dezembro seja 30% maior ante os demais 11 meses do ano por conta das festividades. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O cálculo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abreasel-CE) tem nas confraternizações os principais eventos para alavancar os números dos empreendimentos, uma vez que reservas são feitas desde a primeira semana do mês até pouco antes do Natal.

"Na movimentação geral do mês de dezembro, do fim de ano, a gente tem uma expectativa de um aumento de 5% em relação ao ano anterior, visto as procuras de reservas e tudo mais que a gente teve de confraternização. Em relação ao mês normal, a gente tem um aumento de até 30% de faturamento", afirma Taiene Righetto, presidente da Abrasel-CE.

Ceias movimentam cozinhas Perguntado sobre o que o setor espera dos dias anteriores ao Natal, ele afirma que a data não é relevante em termos de reservas ou representa “grande movimentação” nos bares e restaurantes cearenses. Segundo ele, “o que movimenta bem o Natal, e há um aumento considerável, são as encomendas de ceias prontas, que os restaurantes fazem para as pessoas levarem para casa.” “Pelo que eu tenho visto de relatos aí de muitos associados da Abrasel, as encomendas aumentam até 40% no dia do Natal, mas a movimentação é pequena no restaurante em si, a maioria fecha até as 11h da noite, até pela falta de movimentação”, conta.