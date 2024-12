Natal vai movimentar R$ 503 milhões no comércio de Fortaleza, aponta pesquisa

Considerada a data mais importante para o varejo no ano, o Natal tem o potencial de faturamento de R$ 503 milhões no comércio de Fortaleza .

A estimativa é da pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Natal, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), e divulgada nesta quinta-feira, 12.