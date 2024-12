Em novo reajuste, rotas intermunicipais no Ceará ficam 1,5% mais caras; veja

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e entrou em vigor na quarta-feira, dia 11

Com novo reajuste, as taxas cobradas nos transportes rodoviários de algumas linhas intermunicipais do Ceará aumentaram média de 1,5% . Ao todo, seis rotas tiveram seus valores alterados.

A permissão consta em resolução assinada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 4 deste mês. Porém só entrou em vigor no dia 11, quinto dia útil após a publicação.