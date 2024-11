Cras e Creas: edital de convocação de 200 profissionais será publicado próxima semana, afirma Prefeitura

De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), os convocados foram aprovados em seleções públicas de nível médio e superior, conforme os editais nº 65 e 66 de 2024 .

A Prefeitura de Fortaleza destacou, porém, que aguardava decisão judicial, "pois o resultado da seleção pública, de junho de 2024, foi homologado antes do período de vedação eleitoral, quando a legislação proíbe novas nomeações e convocações para o serviço público".

A determinação, conforme o Ministério Público, exige ainda que a previsão para contratação dos profissionais para atuação dos equipamentos da SDHDS e do Sistema Único de Assistência Social (Suas) esteja na Lei Orçamentária. A Prefeitura deve também apresentar cronograma para a realização de concurso público.

O intuito é dar continuidade aos atendimentos nos equipamentos de assistência social do Município, "mantendo ao menos o mesmo número de profissionais contratados até o início de 2024", frisou o MPCE.

Centro POP retoma atividades após recomendação do MPCE

Nesta quinta-feira, 28, as pessoas assistidas pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), na rua Jaime Benévolo, no Centro, voltaram a ter acesso aos serviços de alimentação, higiene, guarda de pertences, bem como atendimento do Cadastro Único e oficinas educativas. O POVO esteve na unidade na tarde de hoje e constatou a situação.

Na quarta-feira, 27, cumprindo uma ordem de despejo, a SDHDS desocupou o lugar, que teria seu atendimento remanejado para o Centro POP do bairro Benfica. Após recomendação do MPCE para que a suspensão de serviços no local não acontecesse, a Prefeitura voltou atrás da decisão e reinstalou, à tarde, os móveis retirados de manhã.

De acordo com a SDHDS, a ordem de despejo se deu após o proprietário do imóvel não emitir o Certificado de Inspeção Predial (CIP), exigido para "instrução e a tramitação do procedimento de seleção para locação de imóveis".