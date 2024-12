Chance de estouro do teto da meta de inflação em 2024 é de 100%, diz BC, no RTI

O Banco Central (BC) aumentou a sua estimativa da probabilidade de estouro da meta de inflação em 2024 (4,5%), no cenário de referência, de 36% no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI) para 100% na edição publicada nesta quinta-feira, 19. O alvo deste ano é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. A chance de a inflação ficar abaixo do piso da meta, de 1,5%, continuou em zero.

A probabilidade de o IPCA de 2025 superar o teto da meta, também de 4,5%, aumentou de 28% para 50%. A chance de a inflação furar o piso do alvo, de 1,5%, passou de 6% para 1%. Em 2026, o BC revisou a probabilidade de o IPCA superar o teto (19% para 26%) e o piso (10% para 6%) da meta.