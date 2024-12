Quando compensa consertar um eletrodoméstico? Veja como calcular

Saiba como calcular o custo-benefício, os problemas mais comuns e as vantagens sustentáveis do conserto de aparelhos domésticos

Consertar ou substituir um eletrodoméstico depende de uma análise criteriosa de fatores como custo, idade, frequência de uso e sustentabilidade. Com informações detalhadas e as perguntas certas, o consumidor pode tomar decisões mais econômicas.

A “regra de ouro” mais comum é que, se o custo do reparo ultrapassar 50% do valor de um novo aparelho, comprar outro pode ser mais vantajoso. No entanto, fatores como idade do eletrodoméstico e frequência de uso também devem ser considerados.

Ele destaca a importância de avaliar a expectativa de vida do aparelho. Por exemplo, uma geladeira com mais de 12 anos talvez não justifique um investimento em conserto, mas um modelo com apenas 3 anos ainda pode ter uma longa vida útil.

Além disso, aparelhos usados frequentemente, como máquinas de lavar ou refrigeradores, muitas vezes compensam reparos mesmo com custos mais elevados.