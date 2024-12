Quase metade dos brasileiros pretende comprar presentes no Natal, diz pesquisa da ACSP

Uma pesquisa realizada pela PiniOn, a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), revela que quase metade dos brasileiros (46,6%) pretende comprar presentes neste Natal. A pesquisa, que entrevistou 1.708 pessoas em nível nacional, mostra que a intenção de compra cresceu em relação ao ano passado, enquanto 31,9% dos entrevistados não têm a intenção de presentear, e 21,5% ainda estão indecisos. Segundo a associação, este aumento na disposição para gastar no Natal pode ser atribuído ao cenário econômico mais favorável de 2024, com destaque para o aumento da renda, a recuperação do mercado de trabalho e a expansão do crédito, apesar dos juros elevados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, aponta que as perspectivas para o comércio são mais positivas do que no ano anterior:

"O aumento da renda, a melhora do emprego e a expansão do crédito favorecem as vendas de Natal em todo o País", afirmou Gamboa. Compras de última hora A pesquisa também revela que 80,7% dos entrevistados não anteciparam as compras durante a Black Friday, o que sugere que não houve "canibalização" entre os dois eventos de compras, aumentando a expectativa de crescimento para o varejo em dezembro. Entre os que pretendem comprar presentes, 35,2% afirmam que gastarão mais do que em 2023, enquanto 44,5% planejam gastar menos. A maioria dos consumidores (65,9%) pretende gastar entre R$ 50 e R$ 600.

Roupas, calçados e acessórios continuam sendo os itens mais procurados, com 42,4% dos entrevistados manifestando intenção de compra. No total, roupas e acessórios, juntamente com itens como joias, bijuterias e perfumes, somam 77,6% das intenções de compra. Também se destacam itens como bonecas, brinquedos, decoração e enfeites de Natal, árvore de Natal e alimentos para a ceia, que representam 77,3% das intenções de compra. Forma de pagamento A pesquisa aponta que 58,9% dos consumidores pretendem realizar as compras de forma presencial, e 44,7% planejam fazê-las em grandes redes de varejo. Quando se trata da forma de pagamento, a maioria dos consumidores optará por pagar à vista, com destaque para as compras de roupas e acessórios (65,8%), joias (69,5%) e alimentos para a ceia de Natal (78,6%). A utilização da segunda parcela do 13º salário é mencionada por 43,7% dos entrevistados como uma forma de pagamento para as compras de Natal.