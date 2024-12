De panetones a carros 0 km: veja as promoções de Natal dos Shoppings

Para concorrer, consumidores precisam comprar nos centros comerciais / Crédito: FÁBIO LIMA

Os consumidores da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) já têm estímulo para voltar às compras. As festas de fim de ano chegaram com amigos secretos, trocas de presentes e tudo que envolve o Natal, a melhor data para o comércio em todo o ano.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para estimular a ida às lojas, os shoppings lançaram campanhas com promoções que envolvem troca de brindes ou cupons para concorrer a prêmios maiores. Os itens das ofertas vão desde panetones até carros zero quilômetro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas, para concorrer, é preciso desembolsar, no mínimo, R$ 300. As regras envolvem compras nos centros comerciais e cadastro das notas fiscais. Confira abaixo o que cada shopping preparou.

O valor mínimo para cadastrar notas é o de compras a partir de R$ 10,00. A cada R$ 300 em notas cadastradas o cliente recebe um número da sorte para participar. Não há limite de trocas, e valores residuais podem ser acumulados para futuras participações. O regulamento completo está disponível no site www.riomarfortaleza.com.br. Nortão, North Shopping Jóquei, Maracanaú e Via Sul Já na rede Ancar - que inclui Via Sul, North Shopping Fortaleza (Nortão), Jóquei e Maracanaú - a campanha dá aos consumidores um Chocottone Casa Bauducco a cada R$450 reais em compras

Mas, no North Shopping Maracanaú, além do Chocottone Casa Bauducco nas compras a partir de R$ 450 reais, os clientes ainda ganham um Brisachip da Brisanet com seis meses de uso ilimitado.

Os shoppings da Ancar também vão participar da campanha Natal Sem Fome e terão pontos de coleta de alimentos não-perecíveis até o dia 30 de dezembro. Haverá também um Qr Code para quem preferir realizar a doação de qualquer valor em dinheiro para a campanha. Iguatemi No Shopping Iguatemi Bosque, a campanha presenteia os clientes que comparem a partir de R$ 500 com panetones Lindt. Além disso, é emitido um cupom para concorrer a dois carros BYD Song Plus