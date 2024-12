Ceará vai dar entrada em projeto do polo automotivo no Governo Federal

Governador Elmano de Freitas vai se encontrar nesta quarta-feira, 18, com o vice-presidente Geraldo Alckmin / Crédito: FCO FONTENELE

O Governo do Ceará vai dar entrada no projeto do polo automotivo para Horizonte, no Ceará, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) para que a produção de carros inicie no segundo semestre de 2025. É que pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) todo projeto tem de ter ciência do Mdic para ser oficializado. Esse é o segundo passo rumo à implementação do polo.

Da parte do governo já houve desapropriação de área e há três empresas contratadas, de nacionalidades norte-americana e chinesa, cujos anúncios dos nomes serão realizados a partir de janeiro do próximo ano.

As informações foram repassadas por Danilo Serpa, diretor presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), ao O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Inclusive, nesta quarta-feira, 18 de dezembro, o governador Elmano de Freitas (PT) tem audiência marcada com o vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, em Brasília (DF), às 17 horas. Elmano confirmou na live semanal realizada hoje que vai tratar do projeto do polo automotivo.

Acrescentou que também vai ao Ministério de Minas e Energia (MME) para garantir o fornecimento de energia para viabilizar um dos planos de hidrogênio verde (H2V) no Ceará. "O governador deve dar entrada junto com a empresa (âncora do polo, a Comexport - especializada em comércio exterior e de cadeia de suprimentos) no projeto junto ao Ministério para justamente no segundo semestre do próximo ano a gente ter carro produzido no Ceará", esclareceu Serpa. A agenda do vice-presidente para 17h desta quarta-feira corrobora com os detalhamentos do diretor presidente da Adece.

Participam do encontro com Alckmin Alan Goldlust, presidente da Comexport; Rodrigo Pimentel Teixeira, vice-presidente Comexport; o próprio Danilo Serpa; Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Mdic; Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Mdic; e Gustavo Guimarães, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do vice-presidente/Mdic. Polo automotivo do Ceará, em Horizonte Atualmente, o polo automobilístico em Horizonte, no Ceará, tem planos de expansão para além dos 11,89 hectares que delimitam o terreno da antiga Troller, fechada em 2021 pela Ford. É que o governador do Ceará solicitou ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) uma área do órgão, cujo tamanho ampliaria o complexo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O espaço da fábrica fica localizado no bairro Catolé, mais precisamente no Km 37.7 da rodovia federal BR-116. “Nós desapropriamos a fábrica da Troller e a nossa expectativa é desapropriar todo o entorno do terreno grande que tem lá, eles estão no terreno do Dnocs. Já solicitei ao Dnocs a doação desse terreno para o Estado, de mais de 100 hectares. Estamos pedindo todo esse terreno para que as empresas possam lá também, no futuro, instalarem-se”, detalha Elmano. Em nota, o Dnocs informou que já recebeu solicitação do Governo do Ceará sobre a cessão do terreno. "O Dnocs informa ainda que manifesta interesse em atender ao pleito do Governo Estadual, e que o processo já encontra-se em andamento."