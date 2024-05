Ceará conversa com empresas automobilísticas para avaliar negócios após saída da Troller de Horizonte

Elmano explicou que, apesar de ter várias conversas voltadas aos negócios do Estado, prefere só anunciar algo quando, de fato, o empreendimento for ocorrer

Após o encerramento das atividades da fábrica da Troller no município de Horizonte – a 42 quilômetros de Fortaleza –, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o Ceará tem tido muitas conversas para viabilizar novos empreendimentos pelo Estado, incluindo conversas com empresas da área automobilística, mas opta por não citar nomes.

“Nós temos conversado com empresas na área automobilística, mas é algo que nós temos ainda conversas com mais de uma empresa. E nós temos que ver o que vamos fazer. Nós mesmos, a área que temos em Horizonte, o estado do Ceará tomou providência para poder garantir que aquele equipamento possa ser utilizado para algum investidor, que queira ali colocar uma montadora ou um outro investimento”, comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O imóvel que era utilizado pela Troller – com terreno de área total de 126.999,93 m² – teve desapropriação publicada pelo Governo do Estado no dia 26 de março no Diário Oficial do Estado (DOE). Na época, O POVO havia noticiado o interesse de outras companhias pelo espaço, as quais já estariam em contato com o Ceará para instalação de projetos produtivos.