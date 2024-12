BYD dialoga com Elmano e estuda atuação no polo automotivo de Horizonte

Alexandre Baldy na inauguração da nova loja da BYD em Fortaleza / Crédito: Renata Vale (55.11.94388-1828)

"O governador tem demonstrado ativamente como compensações tributárias podem tornar o Ceará competitivo, o que é essencial para que nossa indústria possa oferecer seus produtos e experiências em todo o mercado brasileiro. São estudos. (...) É realmente um diálogo que precisa de tempo para amadurecer", detalhou o executivo.

Um dos diferenciais do Ceará é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que, eventualmente, poderia vir a escoar parte da produção da BYD para outros países por causa de sua proximidade com o continente europeu, de acordo com Alexandre. A ideia da BYD seria focar na exportação e não na importação no Brasil. “O Nordeste tem uma importância muito maior do que muitos imaginam, especialmente para a BYD e para outras marcas também. O Ceará, em parceria com o Grupo Carmais, tem mostrado um desempenho muito expressivo nas vendas, o que agradecemos ao povo cearense, que tem sido muito acolhedor”, acrescentou. Todavia, Alexandre destacou que produzir no Nordeste ainda apresenta desafios, especialmente devido à concentração de consumo no Sudeste e a questões logísticas do Brasil. Ele, no entanto, não descartou a importância do mercado cearense, citando um desempenho muito expressivo nas vendas, mas sem detalhar números.

O diretor do Grupo Carmais, Leonardo Dall’Olio, informou que houve um recorde na venda dos carros da BYD no último mês, com cerca de 500 unidades de um total de 2 mil automóveis. Desde 2022, já foram negociados quase 10 mil veículos da marca no Grupo, com uma média mensal de vendas de 400 a 450 carros. “Estamos juntos desde 2022 com uma loja que inicialmente imaginávamos ser do tamanho certo, mas logo se mostrou pequena devido ao grande sucesso da marca aqui no Ceará. Os consumidores gostaram muito dos carros. Já tivemos uma segunda loja e agora abrimos essa, que é a nossa maior loja, com 1.000 metros quadrados (m²)”, segundo Leonardo. O diretor da Carmais vê que, há alguns anos, as pessoas diziam que o Brasil não estava preparado para carros elétricos, mas isso tem se revertido e, até mesmo, se mostrado errado. Na sua percepção, o consumidor cearense, especificamente, está aderente a essa nova modalidade, considerando economias de custos com combustíveis.