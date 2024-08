Empresa de limpeza abre inscrições para vaga de estágio em Horizonte

Oportunidades também estão disponíveis no Pará e em Pernambuco. Veja como se candidatar

As vagas são para estudantes de nível superior e técnico, em áreas como mecânica, meio ambiente, controle de qualidade, planejamento estratégico, tecnologia da informação, suprimentos e áreas industriais.

Há oportunidades também para Belém, no Pará, e em Paulista, no estado de Pernambuco.

A empresa de limpeza Raymundo da Fonte, dono de marcas como Brilux, Minhoto, Even e Sonho, está com vaga de estágio aberta para Horizonte, município localizado a 43,45 quilômetros de Fortaleza .

Os interessados devem acessar o site de carreiras do grupo , selecionar o cargo desejado e cadastrar o currículo, seguindo as instruções disponíveis na página.

"A empresa, que tem mais de 2,6 mil colaboradores no Brasil, busca talentos com espírito protagonista e propósito de evoluir sempre", afirma Mirla Melo, gerente de recursos humanos do Grupo Raymundo da Fonte.



Para se inscrever na vaga de estágio, clique aqui.

