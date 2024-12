BNB supera R$ 1 bilhão em contratações com MPEs no Ceará

O desempenho supera a meta prevista para este ano em 125,7% / Crédito: FERNANDA BARROS

O Banco do Nordeste superou mais de R$ 1 bilhão aplicados na economia cearense por meio de contratações com as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) em 2024. O desempenho supera a meta prevista para este ano em 125,7%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O volume de recursos, aplicado até o último dia 10, foi distribuído em 7.144 operações de crédito para o segmento e representa também um acréscimo de quase 10% em relação ao ano passado.

De acordo com o gerente de negócios da Superintendência Estadual do BNB no Ceará, responsável pelo segmento MPE no Estado, Salomão Sousa, a grande maioria das operações é com os setores de comércio, serviços e indústria.