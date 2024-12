Veja como vai funcionar o novo parcelamento para dívidas do cartão de crédito

A possibilidade inclui os saldos em aberto, a vencer, vencidos, financiados por operação de crédito e valores de compras parceladas com ou sem juros, viabilizando o pagamento parcelado das dívidas atuais e futuras no cartão de crédito.

“Ao contratar o crédito rotativo ou parcelar a fatura, o cliente financia apenas o saldo devedor daquele momento, que acaba sendo acumulado com outros financiamentos, com parcelas ainda não vencidas e novas compras”, explicou a nota.

A iniciativa abre possibilidades para os clientes que não conseguem quitar totalmente a fatura do cartão de crédito na data de vencimento, entrando, por consequência, na modalidade automática do rotativo, o qual conta com juros mais altos e maior inadimplência.

Os clientes poderão optar tanto pelo parcelamento total quanto por outras linhas. Esta nova opção também conta com um teto de juros de 100% do valor da dívida e as parcelas restantes poderão ser liquidadas pelos clientes a qualquer momento.

Este teto, inclusive, ajudou a promover as discussões do novo parcelamento. Nas discussões sobre o tema, as entidades financeiras propuseram a nova regra. Além disso, houve a criação de um fórum para debater os temas do segmento de pagamentos.

Além da Febraban, o fórum é composto pela Associação Brasileira de Internet (Abranet), Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag) e Zetta.