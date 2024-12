Concursos Correios: Locais de prova serão divulgados nesta segunda-feira, 9

As provas dos certames serão aplicadas no dia 15 de dezembro / Crédito: Pedro Guerreiro/Ag. Pará

A divulgação dos locais de prova dos concursos do Correios ocorre nesta segunda-feira, 9. O cartão de convocação estará disponível para a consulta no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Vale lembrar que as provas ocorrerão no domingo, 15, no período da tarde, a partir das 13h. Entretanto, os candidatos devem chegar aos locais de aplicação dos exames até as 12h45min. Os portões estarão abertos a partir das 12h.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações foram apresentadas no edital de convocação, divulgado na última sexta-feira, 6, que também apontaram novas localidades de aplicações das provas (especificadas mais abaixo), devido ao grande volume de participantes, que, de acordo com a estatística de inscritos, ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas.

Confira as novas localidades de aplicação das provas: Ilhéus (BA)

Vila Velha (ES)

Várzea Grande (MT)

Jaboatão dos Guararapes (PE)

Olinda (PE)

Serra Talhada (PE)

Parnamirim (PE)

Belford Roxo (RJ)

Nilópolis (RJ)

São João de Meriti (RJ)

Parnamirim (RN)

Nossa Senhora do Socorro (SE)

São Cristóvão (SE)

Barra dos Coqueiros (SE) Entenda os detalhes do concurso do Correios As inscrições para os certames acabaram na segunda-feira, dia 28 de novembro. Ao todo, estão sendo ofertadas 3.511 vagas, sendo 94 no Ceará, com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios. Já a divisão de vagas ficou em 3.099 vagas de nível médio e 412 de nível superior. Além disso, a seleção destina 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.



Veja AQUI os editais dos concursos O último concurso público nacional para nível médio e superior da empresa foi realizado há 13 anos, em 2011. As vagas de nível médio são para o cargo de agente de Correios – carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26.