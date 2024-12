Embrapa lança concurso com salários de até R$ 12,8 mil, com vagas no Ceará

Dentre as oportunidades ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 são para pessoas com deficiência e 205 para candidatos pretos ou pardos.

Dentre as oportunidades ofertadas, 719 são de ampla concorrência, 103 são para pessoas com deficiência e 205 para candidatos pretos ou pardos. No Ceará há vagas para Fortaleza e Sobral.

As oportunidades são para os cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente , que requerem, respectivamente, superior completo com mestrado em áreas específicas, superior completo, nível médio ou técnico e fundamental incompleto.

Em relação às inscrições, elas devem ser realizadas no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a partir das 10h do dia 16 de dezembro até as 18h do dia 7 de janeiro.

Já a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 27 de janeiro. Vale ressaltar, que doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção, o período é o mesmo das inscrições.