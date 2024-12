Câmara de Comércio Brasil-Canadá abre escritório no CE para incentivar negócios

Escritório da CCBC no Ceará é primeiro do Nordeste. / Crédito: Lucas Milani/CCBC

O incentivo a negócios entre Ceará e Canadá passou a ser um dos focos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), a qual inaugurou um escritório em Fortaleza, o primeiro no Nordeste. A escolha pautou-se pela infraestrutura e proximidade a outros continentes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O lançamento foi realizado na terça-feira, 3 de dezembro. A ideia é promover integração e divulgar oportunidades para empresas cearenses atuarem no Canadá, bem como para companhias canadenses mirarem atividades no Estado, especialmente nas áreas de mineração, economia do mar, transição energética — a exemplo do hidrogênio verde (H2V) — e logística.

Câmara de Comércio Brasil-Canadá abre escritório no Ceará. Crédito: Diego Lima/CCBC Hidrogênio Verde Especificamente no âmbito do H2V, o Canadá tem tido políticas de incentivo para a produção e exportação, incluindo créditos fiscais e linhas de créditos, explicou a CCBC. A entidade acredita, neste cenário, que o Ceará deve se tornar o primeiro produtor de H2V do Brasil. A costa cearense, historicamente ligada ao desenvolvimento econômico e social, tem uma vocação complementar às agendas canadenses, principalmente nos setores costeiros. São, assim, segmentos estratégicos para os dois, de acordo com o diretor comercial da CCBC, Hilton Nascimento.