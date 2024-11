PIB do Canadá desacelera para alta de 1% no 3º trimestre

A economia do Canadá arrefeceu no terceiro trimestre, uma vez que o crescimento dos gastos das famílias e do governo foi prejudicado por uma queda no investimento empresarial e nas exportações. O Produto Interno Bruto (PIB), uma medida ampla de bens e serviços produzidos na economia, aumentou 1,0% a uma taxa anualizada no trimestre, para 2,42 trilhões de dólares canadenses, o equivalente a US$ 1,726 trilhão, informou a agência de estatísticas do Canadá nesta sexta-feira, 29.

A expansão esteve em linha com as expectativas do mercado, mas foi mais suave do que o crescimento de cerca de 1,5% projetado pelo Banco do Canadá.