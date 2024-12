Anatel libera mudanças em contratos de planos; entenda o que muda

No entanto, conforme explicam os especialistas ouvidos pelo O POVO, as mudanças não poderão se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor

"Nosso compromisso é assegurar que as regulamentações sejam justas e transparentes, buscando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, tal como preconizado no Código de Defesa do Consumidor", complementa.

No entanto, conforme explica a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB-CE), Cláudia Santos, as resoluções propostas não podem se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor, lei federal que regula as relações de consumo.

"Quero dizer com isso que, qualquer resolução da Anatel que contrarie as normas e as regras do Código de Defesa do Consumidor, são passíveis de nulidade. Então, o consumidor pode questionar judicialmente com base na lei caso não sejam cumpridas", afirma.