Conta de luz do brasileiro pode ficar 7,5% mais cara; entenda cálculo

Conta de energia pode ficar 7,5% mais cara com jabutis da Lei das Offshore / Crédito: Alex Gomes em 09/09/19

A conta de energia do brasileiro pode sofrer um aumento de 7,5% acima das já previstas revisões nas tarifas caso o Projeto de Lei 576/2021 - conhecido como o marco legal das eólicas offshore - seja aprovado com o texto atual. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O cálculo foi feito por 12 entidades do setor elétrico e mede o impacto dos jabutis - emendas de parlamentares que nada têm a ver com o texto principal da lei - para o consumidor final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A prospecção foi repassada ao O POVO pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia.

Inicialmente com foco na regulamentação da geração de energia no mar brasileiro, o PL sofreu a inclusão de medidas que beneficiam fontes poluentes de energia, especialmente a térmica, e entrou na mira das críticas de ambientalistas e também do segmento de geração renovável. Emendas geram custos de R$ 440 bilhões A alta na conta de luz deve impactar nove milhões de consumidores brasileiros, de acordo com os cálculos das entidades, e se deve a um impacto de R$ 440 bilhões gerados pelos jabutis. Este montante representa "uma despesa de R$ 17,5 bilhões por ano, causando um impacto de 7,5% nas contas de energia."