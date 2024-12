5 receitas surpreendentes com arroz para o Natal

As receitas com arroz para o Natal são uma maneira encantadora de surpreender os convidados, oferecendo pratos que combinam tradição e criatividade. Durante as festas, esse alimento pode ser transformado de maneira sofisticada e festiva, com a adição de ingredientes especiais, tornando-se um prato principal ou um acompanhamento digno de destaque na mesa.

Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue as cebolas, sempre mexendo, até ficarem douradas e caramelizadas, cerca de 10-15 minutos. Adicione a lentilha e o arroz à cebola refogada e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Sirva em seguida com a salsinha.

Arroz com bacalhau e azeitona

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

dessalgado e desfiado 1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de azeitona preta

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

4 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue metade da cebola até ficar dourada. Adicione o arroz, tempere com sal e refogue por 2 minutos. Adicione a água quente e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue o restante da cebola e o alho. Adicione o pimentão e refogue por 3-4 minutos. Adicione o bacalhau desfiado e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa grande, misture o arroz cozido com o refogado de bacalhau. Adicione a azeitona e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.

Arroz com castanhas

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco

4 xícaras de chá de água quente

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de castanha -do-pará picada grosseiramente

-do-pará picada grosseiramente 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada

1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o arroz, refogue por 2 minutos e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Toste levemente a castanha-do-pará, a castanha-de-caju e as amêndoas, até ficarem douradas e aromáticas. Misture as castanhas tostadas ao arroz cozido, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.