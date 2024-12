Senac abre inscrições para concurso de design voltado para jovens

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Ceará está com inscrições abertas para o 2º Concurso Jovens Criadores – Design , desenvolvido após a avaliação da alta demanda de profissionais qualificados nas áreas de design e arquitetura no Estado.

Jovens selecionados em concurso do Senac vão participar da CasaCor 2025

A nova edição do edital também irá proporcionar uma experiência prática durante a CasaCor 2025, bem como disponibilizar material didático, uniforme e mentoria com professores especializados.

As inscrições gratuitas para o concurso ficam abertas até o dia 17 de janeiro de 2025, sendo realizadas via formulário on-line disponível no site do Senac Ceará.

Para participar, é preciso estar na faixa etária de 18 e 24 anos de idade, ter concluído o ensino médio em escola pública e possuir renda familiar de até dois salários mínimos.