Com Mateus e Smart Fit, fábrica da Guararapes vai virar shopping

O novo empreendimento será no bairro Antônio Bezerra, onde estava alocada a fábrica do Grupo Guararapes / Crédito: Reprodução/ Google Street View

O terreno onde ficava a antiga fábrica do Grupo Guararapes, dono de marcas como a Riachuelo, no bairro Antônio Bezerra, agora abrigará um novo shopping. Até o momento já foram confirmadas duas empresas no empreendimento, o Grupo Mateus, com duas lojas, e uma academia Smart Fit. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi dada ao O POVO pelo representante comercial da Ary Brasil, empresa responsável pela locação do espaço, Wallace Oliveira, o mesmo porém informou que mais informações sobre o locatário não poderiam ser repassadas.

O Wallace também destacou que "o shopping nem está em desenvolvimento ainda", reforçando que o espaço, até este momento, não possui nenhuma perspectiva de quando será inaugurado.

O O POVO também entrou em contato com o Grupo Guararapes, Grupo Mateus e a Smart Fit para saber detalhes sobre o investimento aplicado e a geração de empregos, porém até o momento não houve retorno, quando houver a matéria será atualizada.

Locadora também é responsável pelo terreno do novo shopping na Parangaba Vale ressaltar que a Ary Brasil também é responsável pela locação do shopping que será inaugurado no bairro Parangaba, que até o final deste mês já contará com o funcionamento de algumas lojas, segundo apontou o representante comercial da empresa.