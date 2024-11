Governo do Estado inaugura complexo tecnológico da Uece no Itaperi, em Fortaleza

Os novos equipamentos, advindos da Alemanha, foram adquiridos por meio do Programa de Modernização Tecnológica do Estado do Ceará (Promotec II), gerido pela Secitece. O intuito da implementação é garantir que áreas estratégicas do Estado sejam modernizadas por meio da compra de equipamentos de tecnologia de ponta.

O Governo do Estado inaugurou, na tarde desta segunda-feira, 4, o Complexo de Equipamentos e Laboratórios Multiusuários e Microscopia Avançada da Universidade Estadual do Ceará (Celmma/ Uece). A estrutura está localizada próximo ao Hospital Veterinário da Uece , no Itaperi , em Fortaleza .

“Alguns desses equipamentos só existem aqui no Ceará, na América Latina inteira só tem aqui na Uece. Quando você avança na pesquisa, melhora o ensino, melhora a extensão, tudo melhora para o povo cearense”, destacou o chefe do Executivo estadual.

Três dos oito equipamentos disponíveis no Cellma, conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), foram os primeiros a serem instalados na América Latina, são eles: Crossbeam 350, Celldiscoverer e Lightsheet.

“A ideia do multiusuário é parceria, cooperação. Para fazer a boa ciência precisamos de unidade, de união, e isso já tem acontecido aqui no Ceará. A Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade do Vale do Acaraú (UVA) e Universidade Federal do Ceará (UFC) são parceiras dessa ação. Universidades nacionais e internacionais também”, destaca.

Hidelbrando cita ainda que empresas públicas como a Embrapa e Petrobras também estão no nicho de instituições que serão beneficiadas com os equipamentos do Celmma.

“Este é o objetivo maior de equipamentos como este, ampliar a capilaridade no desenvolvimento de ciência e tecnologia naquilo que interessa, também, ao desenvolvimento do Ceará. É um equipamento que vai nos ajudar na área da saúde, da mineração e, também, na produção de energias renováveis, porque vamos fazer pesquisas aqui que podem atender esse interesse do Estado”, acrescenta.