Empresas são homenageadas por contratação de pessoas com deficiência no Ceará

O selo "Empresa Completa, Empresa que Inclui", do Governo do Estado, foi entregue a 15 empresas que, entre 2022 e 2023, contrataram 2.433 pessoas com deficiência

Durante o evento, colaboradores com deficiência destacaram que as políticas de incentivo à contratação de PCDs são fundamentais para combater preconceitos sobre suas capacidades e ampliar o acesso a melhores oportunidades no mercado de trabalho.

O Governo do Ceará concedeu a 15 empresas o selo “Empresa Completa, Empresa que Inclui” a organizações que mais inseriram pessoas com deficiência (PCDs) em seus quadros de funcionários nos anos de 2022 e 2023. A cerimônia de entrega do selo foi realizada nesta quarta-feira, 27, na sede do Executivo estadual. Nos dois anos, essas empresa contrataram 2.433 PCDs para seus quadros.

A homenagem às empresas é realizada pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (SET), com o objetivo de promover a responsabilidade social e garantir o cumprimento da Lei 8.213/91, que prevê a obrigação de inclusão para pessoas com deficiência e reabilitados em empresas.

A entrega do selos foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e contou com presença do titular da SET, Vladyson Viana; da vice-governadora, Jade Romero; e de representantes de secretarias de Estado; instituições parceiras e das empresas agraciadas.

"Essas empresas premiadas contrataram 2.433 pessoas com deficiência entre 2022 e 2023. Isso reflete a inclusão de profissionais qualificados que tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Crescimento que também impacta positivamente a economia do Estado", comentou a vice-governadora, Jade Romero.



De acordo com o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, o Ceará é segundo estado que mais insere pessoas com deficiência no mercado profissional, perdendo apenas para o Paraná. "Nosso esforço é garantir oportunidades com melhores salários, promovendo a inclusão social e econômica desse público, gerando autonomia financeira e cidadania".