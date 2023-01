Guararapes demite 2 mil funcionários e encerra produção em Fortaleza; saiba motivos

A fábrica Guararapes, que controla o grupo Riachuelo, vai encerrar as atividades em Fortaleza. Cerca de 2 mil funcionários foram informados nessa terça-feira, 10, que a empresa vai fechar sua produção na capital cearense e vai centralizar os negócios em Natal/RN

Veja a nota do grupo

A Guararapes Confecções S.A., “Companhia” ou “Guararapes” (B3: GUAR3), informa que irá centralizar sua produção fabril em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, encerrando as atividades da fábrica de Fortaleza. O modelo de negócio integrado da Companhia permanece inalterado, preservando a cadeia produtiva nacional.



A decisão faz parte do planejamento estratégico da Companhia, com foco em otimizar a operação fabril para intensificar a reatividade, eficiência e competitividade, aliado a um crescimento sustentável.



A Guararapes tem uma relação de longa data com o Ceará e seguirá atuando no estado por meio de suas lojas.



A área de Relações com Investidores está à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.