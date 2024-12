BC tem instrumentos para cumprir a meta de inflação, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a instituição tem instrumentos para cumprir a meta de inflação. "O BC tem instrumentos para cumprir essa meta de inflação (de 3%). O BC tem instrumentos para cumprir essa meta, com certeza", garantiu, durante palestra no evento Fórum Político da XP Investimentos, em São Paulo.

Galípolo falou sobre o assunto quando questionado sobre se a meta de 3% perseguida pelo BC não estaria apertada demais para ser atingida.