MPCE abre inscrições para capacitação sobre o combate à violência contra a mulher

A iniciativa do MP do Ceará tem como objetivo capacitar profissionais que atuam no setor de comércio

O projeto “Eu Respeito o Não”, uma iniciativa do Ministério Público do Ceará (MPCE), que tem como objetivo prevenir e combater a violência contra a mulher em estabelecimentos comerciais, está com inscrições abertas. A capacitação acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, das 8 às 12 horas, no auditório da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (ESMP), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

Os encontros serão realizados no auditório da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará e também contarão com transmissão online para os Núcleos Regionais da ESMP em Juazeiro do Norte e Sobral. Os interessados devem realizar as inscrições na plataforma da ESPM/Ceaf (https://cursos.mpce.mp.br/).