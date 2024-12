Ações do Grupo Mateus têm potencial de valorizar 49,2%; veja quanto

Grupo Mateus tem lojas espalhadas por nove estados e duas regiões do País / Crédito: Tks Group/Grupo Mateus/Divulgação

Após aprovar aumento de capital de até R$ 363,6 milhões e lucrar R$ 379 milhões no terceiro trimestre, o Grupo Mateus tem levantado perspectivas positivas no mercado financeiro para 2025. O BB Investimentos (BB-BI), do Banco do Brasil, indica potencial de valorização de 49,2% para as ações. Veja abaixo tese de investimentos e riscos levantados pelo BB-BI.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em relatório divulgado na última sexta-feira, 29, a analista Andréa Aznar revisou a atualização do BB, com um preço-alvo de R$ 10,40 por papel para 2025. Antes, a projeção estava em R$ 8,60. A recomendação da organização permanece como 'compra'.

Ela cita um bom desempenho das ações em 2024, com uma performance acima do Índice Bovespa (Ibovespa) e 'bastante superior' aos pares devido à boa capacidade de execução da estratégia de negócios, com dados positivos no balanço, vistos de forma positiva pelo mercado. Por volta das 10 horas e 26 minutos desta segunda-feira, 2, as ações ordinárias do Grupo Mateus (GMAT3) subiam 0,29% na bolsa de valores brasileira (B3), a R$ 7. No momento, o Ibovespa caía 0,37%, a 125.207,40 pontos. Lucro 20,9% superior neste ano O varejista contou com aumento anual de 20,9% no lucro líquido entre julho a setembro deste ano. A receita líquida também cresceu 20,2% no período, saindo de R$ 6,9 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para R$ 8,3 bilhões em igual comparação de 2024.

Em relação à receita, a companhia tem se beneficiado da alta inflação de alimentos e bebidas, além da diluição de despesas, do incremento das margens e do redesenho do planejamento tributário, na visão do BB Investimentos. Incremento nas vendas Outro ponto de análise crucial está nas vendas de mesmas lojas (SSS, em inglês), que registrou alta de 3,4 pontos percentuais (p.p.) no ano a ano, de 4,3% para 7,7%; também com expansão da margem bruta de 0,2 p.p., para 22,7%. Ebitda e despesas Um dos principais indicadores do mercado financeiro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ficou em R$ 684,4 milhões. Já a margem Ebitda, em 8,2% e a margem líquida, em 4,5%.

As despesas operacionais, por outro lado, somaram R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre, montante que representa 14,6% da receita líquida do período, ficando 0,5 p.p. abaixo do valor divulgado no terceiro trimestre de 2023. Abertura de lojas Os meses analisados contaram, ainda, com a abertura de quatro atacarejos, localizados no Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. No acumulado do ano, o Grupo Mateus inaugurou 14 lojas de varejo alimentar, três delas no Estado, nos municípios de Russas, Caucaia e Fortaleza. No total, o Grupo dispõe de 271 lojas em operação, 14 delas apenas no Ceará, divididas entre 12 atacarejos e duas de varejo. O estado do Maranhão conta com o maior número de unidades, com 137, já que a marca foi criada lá.